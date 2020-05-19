Коронавирус в Крыму
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Крымчанам разрешили жениться и разводиться только в масках
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С сегодняшнего дня органы ЗАГС Крыма будут осуществлять прием и выдачу документов для предоставления государственных услуг и иных юридически значимых действий.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста РК.
С 19 мая органы ЗАГС Республики Крым будут осуществлять прием и выдачу документов для предоставления государственных услуг и иных юридически значимых действий только по предварительной записи в соответствии с режимом работы (с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00). Предварительно записаться в отделы ЗАГС возможно по стационарным и мобильным телефонам отделов ЗАГС, а также по их электронным адресам.
Важно отметить, что государственная регистрации о рождении и смерти будет производиться как и в настоящее время, в штатном режиме (без записи).
При этом с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и с учетом Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с участием государства при посещении отделов ЗАГС вводятся следующие требования:
— доступ в помещение отдела для подачи заявления или получения документов предоставляется только заявителю;
— государственная регистрация заключения брака осуществляется только в присутствии жениха и невесты;
— допуск заявителей в помещение отдела ЗАГС осуществляется не ранее 5 минут до назначенного при предварительной записи времени;
— при входе в здание отдела ЗАГС необходимо произвести обработку рук антисептиком;
— лица, не соблюдающие требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхания (респираторы, маски и иные), в помещение отдела ЗАГС не допускаются;
— в помещениях отделов необходимо соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 м;
— во время перерывов для санитарной обработки прием / выдача документов не осуществляется.
Получить консультацию по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния также можно в телефонном режиме по номерам: (3652) 52-88-26, + 7 (978) 000-03-83 или посредством электронной почты Министерства юстиции Республики Крым — minjust-rk@must.rk.gov.ru.
В свою очередь Департамент ЗАГС Крыма просит воздержаться от посещения отделов ЗАГС, если в этом нет острой необходимости, до отмены на территории Республики Крым ограничительных мер.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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