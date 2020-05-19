Казаки в Крыму будут контролировать очереди

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Полицейские и казачество будут контролировать соблюдение социальной дистанции крымчанами в очередях у банков и госучреждений.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Получали вчера письма по поводу большого скопления людей в управлениях Пенсионного фонда и очень большое количество в отделении банков – от до 20 до 60 человек в городах и районах, – рассказал Гоцанюк. – Конечно, тут надо администрациям (обеспечить) муниципальный контроль. Работникам полиции, казачеству обеспечить социальное дистанцирование. Чтобы люди, которые подошли за оказанием услуг, соблюдали дистанционирование между собой».

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание на неистребимую привычку чиновников придумывать регламенты под каждую ситуацию. Такие регламенты, по его мнению, провоцируют походы в учреждения.

«У нас постоянно придумывают регламенты, выдумывают под каждую ситуацию, – сказал он. – Любовь к регламентам, любовь к тому, чтоб прийти, чтобы написать заявление и справки, просто неистребима. Сегодня пересматриваем все».

С 18 мая на территории республики отменен режим обязательной самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию. Силы сотрудников правоохранительных органов теперь направлены на выявление нарушений действующего в регионе обязательного масочного режима.

Также с 18 мая в республике возобновили работу большинство предприятий, кроме организаций курортной и культурной сфер, общепита и ряда других направлений. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, власти Крыма примут решение о повторном закрытии предприятий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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