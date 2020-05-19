Капитана из Севастополя принудительно отправили в обсерватор

Нахимовский районный суд Севастополя отправил на принудительную изоляцию в условиях обсерватора капитана морского судна.

14 мая в порт Севастополя из заграницы пришло судно, но его капитан отказался пройти карантин в пансионате «Изумруд». В итоге пришлось изолировать мужчину по суду.

Административный иск подал главный государственный санитарный врач по городу Севастополю. Иск был удовлетворен.

«Суд пришел к выводу о необходимости принудительной изоляции капитана морского судна для лабораторного обследования и медицинского наблюдения на 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Нахимовского районного суда.

Как сообщалось ранее, с 18 мая в Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции, но продолжают работать блокпосты на въездах в город. Все люди, прибывающие в Севастополь из иностранных государств, а также регионов России, кроме республики Крым, обязаны провести две недели в обсерваторе, чтобы не допустить распространения коронавируса в городе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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