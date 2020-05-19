Какой сегодня праздник 19 мая

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Сегодня, 19 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения пионерской организации (День пионерии)

Фото iz.ru

19 мая в СССЗ отмечали День рождения пионерской организации. Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — массовая детская организация в СССР. Была образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года.

Формально прием осуществлялся на добровольной основе, но реально пионерами были все советские дети этого возраста. В ооочень редких случаях исключали из пионерской организации в качестве воспитательной меры.

День русской печи

История умалчивает о том, почему День русской печи празднуется 19 мая и как именно его отмечают. Это неофициальный народный праздник.

Печь — самая сакральная и нужная вещь в старинном доме: она спасала от голода, холода, одиночества, неуюта... На печи всегда спал самый почитаемый человек в доме. За или под печью, обитает Домовой, Запечник или Шишок — существо из другого мира: добрым хозяевам – добрый помощник, а грязнулям, да злодеям — злейший враг. В селах и сегодня знают, что рядом с печью не то, что ругаться, даже грубых слов произносить нельзя — иначе все приготовленные в ней блюда станут невкусными и хлеб подходить перестанет.

День рождения «Кубика Рубика»

Ежегодно 19 мая отмечают День рождения Кубика Рубика. Эта головоломка является самой известной во всем мире, ведь нет такого человека, который бы хоть раз ее не крутил. Более того, она нравится не только детям, но и взрослым. Благодаря данному изобретению, тренируется память, логика и мышление, а также проводятся чемпионаты по скорости сборки кубика.

Также сегодня, 19 мая, отмечают такие праздники:

- Иов Горошник

- День парусов на горизонте

- День Святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов

- Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника (Всемирный день ВЗК)

- День матери в Кыргызстане

- День торта «Devil's Food Cake» в США

- День войск ПВО Армении

- День отца в Тонго

- День памяти на Шри-Ланке

- День проверки на гепатит (National Hepatitis Testing Day) в США

- День туризма (National Tourism Day) в Китае

- День поминовения павших в Финляндии

- День памяти геноцида греков Малой Азии в Греции

Сегодня именины празднуют: Иван, Василий, Михей, Пахом, Данакт, Иларион, Денис, Варвар, Касьян, Иов, Мамант, Дим, Донат, Вакх, Димитриан, Каллимах.

Что происходило 19 мая в прошлые годы

1484 - в Московском Кремле заложен Благовещенский собор по велению Великого князя Иоанна III Васильевича.

1606 - на Красной площади в цари «выкрикнули» боярина Василия Ивановича Шуйского.

1649 - Англия провозглашена республикой.

1728 - Петр II перенес столицу России из Санкт-Петербурга обратно в Москву.

1897 - завершился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.

1908 - на сцене парижской «Гранд-опера» Сергей Дягилев поставил оперу М. Мусоргского «Борис Годунов» с Федором Шаляпиным в заглавной роли.

1910 - возвращение кометы Галлея: Земля пересекла хвост кометы. По этому случаю в США прошла бойкая распродажа таблеток «Комета», которые предлагались в качестве противоядия: распространились слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества.

1922 - Всероссийская конференция комсомола приняла решение «О повсеместном создании пионерских отрядов»; дата основания Всесоюзной пионерской организации.

1926 - Томас Эдисон впервые выступил по радио. Растерявшись, изобретатель произнес: «Я не знаю, что и сказатьвЂ¦ Я впервые говорю перед такой штуковиной. Спокойной ночи!».

1979 - свадьба Эрика Клэптона и Патти Бойд, в честь которой музыкант еще в 1970 написал песню «Layla».

1980 - на экраны СССР вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер» по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих.

1989 - с 19 по 21 мая в Москве прошел первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР89». Победительницей стала московская десятиклассница Юлия Суханова (172, 55, 91-59-90).

1991 - в Кувейте суд приговорил к пожизненному заключению человека за то, что тот надел майку с изображением Саддама Хусейна

1995 - На экраны США вышел фильм «Крепкий орешек 3».

2005 - на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 мая. Какие праздники будут завтра?

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