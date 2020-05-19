Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией ● Крымчане стали реже жаловаться полиции на тех, кто не носит маски ● Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе ● В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию ● В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID
Как будет проходить Последний звонок-2020 в Крыму
Изобилия белых бантов, стихотворений выпускникам и трогательных слез одиннадцатиклассников на линейках в этом году не будет.
Из-за распространения коронавируса Министерство просвещения РФ порекомендовало всем образовательным учреждениям провести последний звонок в Крыму 2020 дистанционно.
— В Крыму в этом году все линейки рекомендовано проводить в режиме онлайн. Мы проведем Всекрымский последний звонок дистанционно в эфире телеканала «Первый Крымский» 22 мая, — сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.
В эфире телеканала выпускников с окончанием учебного года поздравят крымские власти — глава Крыма Сергей Аксенов, министр образования РК Валентины Лаврик и председатель Госсовета РК Владимир Константинов, — пишет КП-Крым.
Также в пресс-службе Минобраза отметили, что свои мероприятия в режиме онлайн может проводить каждый муниципалитет и школа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет. Республиканские выплаты на детей от 16 до 18 лет крымским семьям начнут выдавать во второй половине июня.
У крымчан, имеющих свидетельства о рождении украинского образца, возникли проблемы. В последние дни в соцсетях поступает много обращений от родителей, которые не могут подать заявление онлайн из-за документов украинского образца.
Единого госэкзамена по базовой математике не будет. ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году проводить не станут.
В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID. Главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская призвала родителей по возможности оставить своих маленьких детей дома и не водить их в дежурные группы в детских садах.
В Крыму почти утроилось число госпитализированных с пневмонией
Также на полуострове четыре пациента с COVID-19 находятся в реанимации.
Возможность открытия здравниц и отелей в Крыму обсудят 26 мая
На следующей неделе руководство Крыма обсудит с федеральными властями возможность открытия санаторно-курортных учреждений, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
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Полицейские и казачество будут контролировать соблюдение социальной дистанции крымчанами в очередях у банков и госучреждений.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом
По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.