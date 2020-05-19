Как будет проходить Последний звонок-2020 в Крыму

Изобилия белых бантов, стихотворений выпускникам и трогательных слез одиннадцатиклассников на линейках в этом году не будет.

Из-за распространения коронавируса Министерство просвещения РФ порекомендовало всем образовательным учреждениям провести последний звонок в Крыму 2020 дистанционно.

— В Крыму в этом году все линейки рекомендовано проводить в режиме онлайн. Мы проведем Всекрымский последний звонок дистанционно в эфире телеканала «Первый Крымский» 22 мая, — сообщили в пресс-службе министерства образования Крыма.

В эфире телеканала выпускников с окончанием учебного года поздравят крымские власти — глава Крыма Сергей Аксенов, министр образования РК Валентины Лаврик и председатель Госсовета РК Владимир Константинов, — пишет КП-Крым.

Также в пресс-службе Минобраза отметили, что свои мероприятия в режиме онлайн может проводить каждый муниципалитет и школа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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