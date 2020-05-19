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Коронавирус в Крыму

Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе

13:40 вторник, 19 мая 2020

Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 19 мая после выздоровления выписаны еще восемь человек. Зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 пациента, двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице №9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 755 человек.

В Крыму за прошедшие сутки выявлено также четыре случая заражения, девять человек выписаны. Всего на территории Республики Крым с начала пандемии зарегистрировано 298 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 113 пациентов, 9 человек скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 19 мая в Крыму диагностировали всего 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Приезжающих в Крым начнут отправлять в новый обсерватор в Евпатории. В среду в Евпатории откроется новый обсерватор, в который начнут помещать прибывающих в Крым из других субъектов РФ и Украины.

Пожилые крымчане могут оформить электронный больничный. Работающие граждане 65 лет и старше могу оформить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 12 по 29 мая 2020 года.

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