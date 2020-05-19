Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Сочи готовятся открыть пляжи и ввести на них социальную дистанцию ● В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых заболевших COVID ● Правительство Севастополя закупит на этой неделе тесты на коронавирус ● В Крыму снизилась динамика заболеваемости коронавирусом ● Приезжающих в Крым начнут отправлять в новый обсерватор в Евпатории
Четыре новых случая COVID-19 выявлено в Севастополе
Четыре новых случая COVID-19 подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города, передает «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 19 мая после выздоровления выписаны еще восемь человек. Зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 143 человека. Выздоровели 83 пациента, двое умерли. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 86 человек, в городской больнице №9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 755 человек.
В Крыму за прошедшие сутки выявлено также четыре случая заражения, девять человек выписаны. Всего на территории Республики Крым с начала пандемии зарегистрировано 298 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 113 пациентов, 9 человек скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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