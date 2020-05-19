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Власть

Авария в Крыму оставила без электричества больницу

16:18 вторник, 19 мая 2020

Авария на линии электропередачи оставила без электричества Бахчисарайскую центральную районную больницу (ЦРБ) и еще около 4 тысяч человек.

Об этом сообщается на сайте госпредприятия «Крымэнерго».

«19 мая в 3.04 поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения на линии 10 кВ в Бахчисарае. В результате аварии оказались обесточенными 24 потребительских трансформаторных подстанции, которые обеспечивали электроэнергий часть города с населением 3 845 человек, а отключенная суммарная мощность составила 1,3 МВт», – говорится в сообщении.

В числе отключенных объектов оказалась Бахчисарайская ЦРБ, в которой на лечении находились 127 человек, а также насосная станция «Воды Крыма». Их подключили к другим линиям в течение 15 минут.

«Причиной аварии послужило повреждение абонентской (линии) 10 кВ, принадлежащей одному из индивидуальных предпринимателей. Поврежденный участок был отключен», – добавили в «Крымэнерго».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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