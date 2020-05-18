Странности
Ялтинец под влиянием алкоголя признался полиции в выдуманном преступлении
Жителю Ялты может грозить уголовная ответственность за ложный донос о совершенном преступлении.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
В дежурную часть УМВД России по г. Ялте 14 мая т. г. поступил звонок от гражданина, который сообщил о якобы совершенном им тяжком преступном деянии. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте происшествия находился звонивший в полицию мужчина, поведение которого указывало на то, что он находится в состоянии опьянения.
Факт совершения им преступления в ходе проверки не подтвердился. При проведении медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина нетрезв.
Для дачи объяснений 33-летнему гражданину было предложено проехать в отдел полиции, на что тот согласился. Однако уже при выходе из машины, гражданин оказал сопротивление сотрудникам полиции и предпринял попытку к бегству, после чего стал нецензурно выражаться в адрес правоохранителей, а на призывы прекратить противоправные действия не реагировал.
В настоящее время в отношении мужчины полицией составлен административный протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Судом правонарушителю назначено наказание в виде штрафа на сумму 500 рублей.
Также УМВД России по г. Ялта решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос). Материалы по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими служебных обязанностей переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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