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Коронавирус в Крыму

Власти Севастополя хотят контролировать количество людей на пляжах

14:43 понедельник, 18 мая 2020
Севастополь
Власти Севастополя хотят контролировать количество людей на пляжах

фото © rg.ru

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу поручил усилить контроль за количеством людей в общественных местах.

Речь идет о парках, скверах, пляжах и набережных.

По его словам, отмена обязательного режима не означает разрешение гулять в парках в больших компаниях.

«По тому, что у нас в выходные творилось в городе, очевидно, что есть некоторые недопонимания. Парки, скверы, другие места отдыха открываются на третьем этапе. Мы до него еще не дошли по нашим показателям, поэтому прошу обеспечить в парках дежурство. Когда это массовый отдых без соблюдения социальной дистанции, это может привести к последствиям. То же самое касается набережных и пляжей», - сказал Развожаев.

Также он попросил закрыть библиотеки, которые почему-то возобновили свою работу.«Библиотеки работать не должны, как и кинотеатры, рестораны и клубы. Кому бы чего не хотелось, это временное благополучие очень хрупкое и в любой момент может привести к откату», - добавил врио губернатора.

Как сообщалось ранее, за последние сутки в Севастополе зарегистрирован один новый случай заражения коронавирусом. С 18 мая в городе отменен режим обязательной самоизоляции, но сохраняется режим повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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