Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет

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Республиканские выплаты на детей от 16 до 18 лет крымским семьям начнут выдавать во второй половине июня.

На материальную помощь могут рассчитывать не только школьники, но и ученики других образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова.

«Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет из бюджета Республики Крым будут осуществляться на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнилось 18 лет, вне зависимости от того, где учатся молодые люди – в школах, учреждениях среднего профессионального образования или на первых курсах вузов», – объяснил Аксенов.

Заявка на получение выплат будет подаваться в электронном виде через портал Госуслуг, где родителям необходимо заранее зарегистрироваться. Кроме того, до 22 мая на портале крымского правительства для родителей подростков опубликуют более подробные разъяснения о порядке подачи документа.

Ранее вице-премьер Крыма Елена Романовская сообщала, что учащимся общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 16 до 18 лет. Она отметила, что выплата предусмотрена для детей из всех крымских семей независимо от дохода семьи.

Средства для выплат будут выделены из регионального бюджета.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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