Власти Крыма о соцподдержке: «Хождение по мукам»

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Чиновники живут в прошлом веке и мучают людей постоянными запросами справок.

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал правительство региона за сложное оформление соцвыплат и потребовал упорядочить регламенты оказания поддержки населения, сделав их проще и доступнее для людей.

«Замкнутый круг, хождение по мукам, — возмутился Аксенов на сегодняшнем заседании оперштаба Крыма по борьбе с коронавирусом. — Справка на справке — и опять по по-третьему разу надо идти подтверждать, что ты или многодетная мать, или многодетный отец. Уже все известны пофамильно, как «Отче наш». Хватит уже. Давайте один раз закончим эту ситуацию».

Глава Крыма отметил, что предоставление госуслуг должно быть так организованно, чтобы исключить посещение гражданами по инстанциям, — «уже все базы должны быть сформированы, все регистры должны быть составлены и сверены».

«Чтобы у нас просто было: приняли решение такой-то категории граждан <оказать помощь>, кнопку нажали — все деньги довели, — сказал Сергей Аксенов. — Надо прекратить <существующую практику>: сто лет всех переписывают, куча справок, дел — во всех ведомствах. Все должно решаться в современном формате, надо вообще прекратить запрашивать у людей справки с утра до вечера».

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