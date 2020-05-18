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Происшествия

В Ялте парень на «Боткинской тропе» упал в ущелье, сломав обе ноги

13:57 понедельник, 18 мая 2020
Ялта

Спасатели провели иммобилизацию травмированных конечностей и с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок эвакуировали мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, 16.05, в 18:45, в службу спасения поступило сообщение о том, что во время прогулки по «Боткинской тропе» (городской округ Ялта) мужчина оступился и упал с высоты около 5 метров в ущелье (русло реки Яузлар), повредил обе ноги, из-за чего не может самостоятельно продолжить движение. Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 человек и 1 единицы техники.

По прибытии специалисты «КРЫМ-СПАС» приступили к поисково-спасательным работам.

Впоследствии пострадавший был обнаружен с переломом голеностопа правой ноги и открытым перелом левой.

— Спасатели провели иммобилизацию травмированных конечностей и с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок эвакуировали мужчину, 1993 г.р., к машине скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — рассказали в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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