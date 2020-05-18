В Судаке не зафиксировали ни одного заболевшего COVID-19

В Судаке до 18 мая не зафиксировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава администрации города Игорь Степиков.

По его словам, Судак был признан самым дисциплинированным городом по соблюдению профилактических мер.

«Мы с вами взяли высокую планку, которую хотелось бы удержать. Удержать не ради показателей, а чтобы и дальше не допустить, чтобы хоть один житель городского округа Судак заболел COVID-19», – говорится в сообщении Степикова в Facebook.

Он напомнил, что с 18 мая возобновляет работу часть предприятий, поэтому призывает жителей соблюдать все санитарные нормы и масочный режим.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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