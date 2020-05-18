Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера ● Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым ● В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом ● Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения ● У крымчан, имеющих свидетельства о рождении украинского образца, возникли проблемы
В Судаке не зафиксировали ни одного заболевшего COVID-19
В Судаке до 18 мая не зафиксировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава администрации города Игорь Степиков.
По его словам, Судак был признан самым дисциплинированным городом по соблюдению профилактических мер.
«Мы с вами взяли высокую планку, которую хотелось бы удержать. Удержать не ради показателей, а чтобы и дальше не допустить, чтобы хоть один житель городского округа Судак заболел COVID-19», – говорится в сообщении Степикова в Facebook.
Он напомнил, что с 18 мая возобновляет работу часть предприятий, поэтому призывает жителей соблюдать все санитарные нормы и масочный режим.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом. За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.
Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения. По состоянию на утро 18 мая в Крыму диагностировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима. Крымские полицейские с понедельника усилят контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах.
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом
За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.
Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет
Республиканские выплаты на детей от 16 до 18 лет крымским семьям начнут выдавать во второй половине июня.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Сакском, Красноперекопском, Симферопольском районах, а также в Симферополе и Феодосии.