В Симферополе украли блины

Неизвестные украли 20-ти и 30-ти килограммовые «блины» с открытой спортивной площадки в парке имени Гагарина в Симферополе.

Об этом местный житель сообщил в соцсети.

В комментариях под фото крымчане крайне негативно высказалась по поводу этого поступка и отметили, что, вероятно, злоумышленники украли спортивный снаряд не для занятий спортом, а под сдачу в металлолом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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