Происшествия
В Симферополе украли блины
Неизвестные украли 20-ти и 30-ти килограммовые «блины» с открытой спортивной площадки в парке имени Гагарина в Симферополе.
Об этом местный житель сообщил в соцсети.
В комментариях под фото крымчане крайне негативно высказалась по поводу этого поступка и отметили, что, вероятно, злоумышленники украли спортивный снаряд не для занятий спортом, а под сдачу в металлолом.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Три человека погибли на пожарах в Крыму за неделю. На прошедшей неделе в Крыму на пожарах погибли три человека, еще восьмерых удалось спасти.
В Москве от коронавируса умер защитник севастопольской природы. Накануне, 15 мая, на 83-м году жизни в Москве скончался профессор географического факультета МГУ, заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования филиала МГУ в Севастополе, доктор географических наук Евгений Иванович Игнатов.
В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ. Из 166 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в Республике Крым, 136 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а семеро – в тяжелом состоянии.
В Евпатории мотоциклисты ездят пьяными и без прав. В течение одного дня сотрудникам ГИБДД попались сразу два водителя мототранспорта без прав, один из них был в состоянии алкогольного опьянения.
Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти фото
Обвиняемый в резонансном убийстве в баре «Бенефис» Юсуп Шамсудинов призвал судить его «как гражданина России, а не как лицо кавказской национальности».
Власти Севастополя хотят контролировать количество людей на пляжах
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу поручил усилить контроль за количеством людей в общественных местах.
Этим летом в Крыму не откроются пришкольные детские лагеря
Пришкольные летние лагеря не будут работать в этом сезоне.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым
5 часов назад
В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера
Защитить кожу от негативного воздействия масок и перчаток поможет соблюдение нескольких правил.