Власть
В Симферополе снесли памятник дореволюционного времени
На улице Жигалиной в крымской столице под снос попали старые ворота и башенка дореволюционного времени.
Фото того, что осталось от исторического памятника, очевидец опубликовал в соцсети.
— Что имеем — не храним. Старый Симферополь лишился еще одной маленькой делали — уничтожили старые ворота и одну из дореволюционных башенок у въезда во двор одного из домов на улице Жигалиной. Всегда любовался этим заборчиком, пережившим бурный ХХ век, — написал он.
— Как жаль! Я тоже на них всегда смотрела, — поддержала в комментариях жительница Симферополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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