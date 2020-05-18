В Симферополе снесли памятник дореволюционного времени

На улице Жигалиной в крымской столице под снос попали старые ворота и башенка дореволюционного времени.

Фото того, что осталось от исторического памятника, очевидец опубликовал в соцсети.

— Что имеем — не храним. Старый Симферополь лишился еще одной маленькой делали — уничтожили старые ворота и одну из дореволюционных башенок у въезда во двор одного из домов на улице Жигалиной. Всегда любовался этим заборчиком, пережившим бурный ХХ век, — написал он.

— Как жаль! Я тоже на них всегда смотрела, — поддержала в комментариях жительница Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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