В Симферополе и окрестных селах отключат воду на полтора дня

МЧС Республики Крым обращает внимание: завтра во многих населенных пунктах Крыма и районах г. Симферополя будет отсутствовать водоснабжение.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что в МЧС поступила информация об отключении 19.05.2020 г. нескольких населенных пунктов от водоснабжения.

— В ГУП РК «Вода Крыма» информируют, что в связи с производством аварийно-восстановительных работ в с. Пионерское, с 00:00 19.05.2020 до 12:00 20.05.2020 будет отсутствовать холодное водоснабжение следующих населенных пунктов: с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Пионерское, с. Лозовое, с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополис, с. Ферсманово, п. Понтос, п. Эски-Сарай, п. Камыш-Кора, п. Кирпичное, п. Тахта Джами и прилегающих садовых товариществ, — сообщил министр.

Также отсутствовать водоснабжение будет в микрорайонах «Марьино», «Марьино-Украинка», «Свобода», «Белое», «Хошкельды», «Каменка», «Новосергеевка», «Сергеевка», микрорайонах улиц Лермонтова, Куйбышева, Кечкеметская, Б.Куна, пр.Победы в г. Симферополь.

— МЧС Республики Крым обращает внимание: с целью недопущения чрезвычайных ситуаций руководителям социально-значимых объектов, детских садов, больниц и другим потребителям необходимо заблаговременно создать запасы воды. В случае необходимости будет организован подвоз. Ситуация находится на контроле МЧС, — сообщил Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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