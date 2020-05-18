Власть
В Севастополе на три дня отключат от газа 38 тысяч квартир
В Севастополе произошла утечка газа на газопроводе на территории строящейся школы в микрорайоне Шевченко.
По данным ПАО «Севастопольгаз» этому газопроводу уже более 30 лет, это основной газопровод Севастополя. Но его ремонт уже не является рациональным, поэтому было принято решение ввести в эксплуатацию новый участок.
«17 мая поступило сообщение о запахе газа по адресу Шевченко, было выявлено, что газопровод высокого давления имеет нарушения, что само по себе создает угрозу для жизни и здоровья граждан и может повлечь за собой развитие инцидента вплоть до категории аварии. В данную минуту наложен бандаж на аварийном участке, но по правилам этот газопровод может использоваться не более суток», - сообщил на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
Обводной газопровод, по словам специалистов, уже построен и сейчас находится в полной готовности. На нем проведены испытания, но еще не оформлены документы. На заседании комиссии было принято решение, несмотря на это, начать ввод его в эксплуатацию.
Специалисты ПАО «Севастопольгаз» приступят к работам сегодня. Для этого придется отключить от газа 38 тысяч квартир и 2,7 тысяч частных домов в Гагаринском районе Севастополя. Газа в них не будет ориентировочно до пятницы, 22 мая.
После того, как произойдет переврезка газопровода, газовщики проверят исправность оборудования в каждой квартире. Адреса будут опубликованы до конца дня на официальном сайте ПАО «Севастопольгаз».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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