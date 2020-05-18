Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +12
море +15

Коронавирус в Крыму

В России хотят уполовинить количество пассажиров в самолетах

20:00 понедельник, 18 мая 2020
В России хотят уполовинить количество пассажиров в самолетах

фото © Крыминформ

Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по осуществлению авиарейсов, а также перевозок автомобильным и водным транспортом.

В ведомстве настаивают на обеспечении социальной дистанции.

В соответствующем документе говорится, что самолеты должны заполнятся пассажирами на 50%.

«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу», - говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на Минтранс РФ писал, что новые рекомендации Роспотребнадзора могут привести к значительному удорожания авиабилетов. Перевозка будет выгодной для авиакомпании лишь в том случае, если борт будет заполнен на 72-75%. В министерстве напомнили, что некоторые страны, ранее ввели социальное дистанцирование в транспорте, однако вскоре отказались от этой идеи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму снимают ограничения с пригородного железнодорожного сообщения. С 18 мая в Республике Крым возобновится пригородное железнодорожное сообщение.

В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов. В Республике Крым с 18 мая частично возобновится работа междугородних автобусных маршрутов.

«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах. Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.

На въезде в Крым завернули четыре автобуса с вахтовиками. В период повышенной готовности работа вахтовым методом в Крыму запрещена.

Коронавирус в Крыму
Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19

Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19

Сотрудник «скорой помощи» и два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 заразились COVID-19.

Общество
В Крыму проснулись змеи, их уже встречают прямо на пляже

В Крыму проснулись змеи, их уже встречают прямо на пляже

В Крыму солнце печет по-летнему и природа окончательно вышла из зимней спячки. Все-таки на дворе месяц май.

Происшествия
Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти

Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти фото

Обвиняемый в резонансном убийстве в баре «Бенефис» Юсуп Шамсудинов призвал судить его «как гражданина России, а не как лицо кавказской национальности».

Коронавирус в Крыму
Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима

Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима

Главы крымских администраций будут от руки писать объяснительные о нарушениях в их регионах главе республики лично.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации