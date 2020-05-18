В России хотят уполовинить количество пассажиров в самолетах

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Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по осуществлению авиарейсов, а также перевозок автомобильным и водным транспортом.

В ведомстве настаивают на обеспечении социальной дистанции.

В соответствующем документе говорится, что самолеты должны заполнятся пассажирами на 50%.

«При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу», - говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на Минтранс РФ писал, что новые рекомендации Роспотребнадзора могут привести к значительному удорожания авиабилетов. Перевозка будет выгодной для авиакомпании лишь в том случае, если борт будет заполнен на 72-75%. В министерстве напомнили, что некоторые страны, ранее ввели социальное дистанцирование в транспорте, однако вскоре отказались от этой идеи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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