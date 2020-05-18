В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом

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За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.

Об этом на оперативном штабе сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

«За прошедшие сутки у нас трое умерших. Из них одна пациентка 1939 года рождения, вторая – 1945 года рождения и третья, что настораживает, пациента 1968 года рождения. У всех пациентов имелся ряд хронических заболеваний, у них была обнаружена двусторняя пневмония и коронавирусная инфекция только усугубила ситуацию. Таким образом, в республике всего девять человек, умерших с коронаврусной инфекцией», - сказала Романовская.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым выявлено 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 104 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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