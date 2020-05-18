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Коронавирус в Крыму

В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера

11:50 понедельник, 18 мая 2020
В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера

фото © ichip.ru

Защитить кожу от негативного воздействия масок и перчаток поможет соблюдение нескольких правил.

О них в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Медицинской академии им.Георгиевского Дмитрий Прохоров. 

«Во-первых, для кожи предпочтительно носить тканевую маску. Желательно человеку иметь 3-4 маски, чтобы ежедневно их менять и стирать, проглаживать. Дело в том, что когда маска прилегает к коже, создается парниковый эффект. В процессе длительного ношения маски кожа становится чувствительная и сухая. Могут появляться воспалительные процессы. Кожу свою нужно защищать аптечными средствами: крем или бальзам, питающий или увлажняющий», - посоветовал врач.

Кроме этого, он призвал женщин отказаться от декоративной косметики, так как она может усилить негативное воздействие маски на кожу.

Что касается перчаток, то лучше использовать полиэтиленовые - латексные вреднее для кожи рук. 

А вот кондиционер в условиях пандемии коронавируса лучше не включать, уверена профессор, доктор медицинских наук кафедры инфекционных болезней Мунивер Гафарова.

«Включать кондиционеры категорически запрещено. Они способствуют распылению вируса. Если в какой-то квартире в многоэтажном доме кто-то заболел, то вирус может распространиться с потоком воздуха. Кроме этого, человек может получить переохлаждение, которое поспособствует возникновению именно вирусных респираторных инфекций», - объяснила эксперт в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, самые надежные способы защиты себя и окружающих – ношение масок и перчаток, несмотря на то, что они доставляют неудобства, а также мытье рук и соблюдение социальной дистанции.

Профессор также посоветовала положить при входе в квартиру резиновый коврик, который следует обильно орошать хлорсодержащими препаратами и постоянно поддерживать его влажность – это поможет снизить риск занесения инфекции с улицы.Общество

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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