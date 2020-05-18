В Крыму проснулись змеи, их уже встречают прямо на пляже

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В Крыму солнце печет по-летнему и природа окончательно вышла из зимней спячки. Все-таки на дворе месяц май.

Жители и гости полуострова активно делятся своими впечатлениями от фауны в социальных сетях.

— В Керчи проснулись змеи. Теперь нужно быть предельно внимательными, когда гуляете, ведь можно случайно наступить на змею, — такой пост сопровождает видео, где попавшее в кадр пресмыкающееся шустро уплывает от людского внимания, пишет КП-Крым.

- Любопытно, что повстречать опасную «землячку» можно не только в лесах-горах, но и на пляже, где мы чуть не отдавили хвост ползучему «отдыхающему» гаду.

Пользователи соцсетей высказали свое мнения, живо комментируя видео: «Это водяной уж. Он опасен только в том случае, если вы им захотите удушиться»; «Степная гадюка в воду не лезет обычно, да и узор на спине у нее совсем другой»; «А я видел на пляже за Любимовкой настоящую гадюку: наглая, длина не меньше метра, кидается, шипит. Расшугала весь пляж!»

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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