Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима ● Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом ● Вирусолог думает, что тотальная вакцинация от коронавируса не нужна ● Аксенов заявил о положительной динамике заболеваемости COVID в Крыму ● В Крыму дежурные будут контролировать наполняемость общественного транспорта
В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID
Главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская призвала родителей по возможности оставить своих маленьких детей дома и не водить их в дежурные группы в детских садах.
Об этом она сообщила на оперативном штабе по борьбе с COVID.
«Я обращаюсь к родителям, которые планируют привести детей в дежурные группы. Конечно, идеальный вариант в этой ситуации - если у вас есть возможность оставить ваших детей дома с родными. Это значительно сократит риски заноса инфекции в детские учреждения. Количество заболевших детей в целом по стране – 14%. Мы прекрасно понимаем, что дети имеют более тесный контакт, чем взрослые. Прошу всех прислушаться к совету», - сказала Пеньковская.
В свою очередь вице-премьер республики и министр труда РК Елена Романовская сообщила, что власти отрабатывают подготовку по всем дошкольным учреждениям, которые дополнительно открывают дежурные группы.
«За вчерашний день в 254 дошкольных учреждений, во всех муниципалитетах, кроме Сакского района, заявилось 7 243 ребенка. То есть фактически сейчас будут работать 683 дежурных группы - это в два с половина раза больше, чем до этого. Пока мы не видим массового обращения родителей. Тем не менее, группы не более 12 человек будут работать в каждом муниципалитете», - сказала она.
Кроме этого, по ее словам, все крымские школы передадут бактерицидные лампы в детские сады.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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