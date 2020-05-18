Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020 ● В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID ● Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима ● Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом ● Вирусолог думает, что тотальная вакцинация от коронавируса не нужна
В Крыму нарушившим режим карантина предприятиям запретят работать все лето
Только за один день в Крыму закрыли одно предприятия на 90 дней по решению суда.
Об этом сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с COVID.
«Проводится работа по контрольно-надзорным мероприятиям. Вчера состоялся суд в Советском районе еще по одному субъекту хозяйства. Судом принято решение о приостановлении деятельности на 90 суток. В понедельник начнется еще пять проверочных мероприятий, а во вторник еще пять. То есть при выявлении нарушений мероприятия будут проводиться в таком же объеме», - отчиталась она.
13 мая первый раз в Крыму по решению суда было закрыто предприятие, на котором сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили нарушения установленных санитарных требований.
Спустя три дня, 16 мая, было объявлено о еще двух субъектах хозяйствования, которые закрыли по решению суда. И того, с момента расширения списка работающих учреждений, за нарушения санитарно-гигиенических правил было закрыто четыре крымских предприятия.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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