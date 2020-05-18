Коронавирус в Крыму
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В Крыму 55 человек за сутки оштрафовали за нарушение масочного режима
За прошедшие сутки в Крыму 55 человек оштрафовали за нарушение масочного режима.
Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.
«За вчера проверяли объекты, 418 объектов – нарушений не установлено. Проверили 151 лицо с постановлением Роспотребнадзора, нарушений нет. По 20.6.1 (нарушение масочного режима – ред.) мы выявили 55 нарушителей. Два несовершеннолетних выявлены на улице без взрослых», - отчитался Смаглин.
Он также рассказал, что в МВД поступило девять обращений, по всем задокументированы нарушения. Также было зафиксировано 32 звонка на «горячую линию» – жалоб на составление протоколов нет. Также полицейские проанкетировали 45 граждан старше 65 лет.
Смаглин также сообщил, что через Крымский мост за сутки прибыло 2418 единиц транспорта – 24 не допустили, на выезд 1600 единиц – 21 автомобиль не пропустили.
С 18 мая режим самоизоляции в Крыму носит рекомендательный характер. Однако на всей территории полуострова введен масочный режим в общественных местах, за его несоблюдение грозит административный штраф.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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