В Крыму 55 человек за сутки оштрафовали за нарушение масочного режима

За прошедшие сутки в Крыму 55 человек оштрафовали за нарушение масочного режима.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«За вчера проверяли объекты, 418 объектов – нарушений не установлено. Проверили 151 лицо с постановлением Роспотребнадзора, нарушений нет. По 20.6.1 (нарушение масочного режима – ред.) мы выявили 55 нарушителей. Два несовершеннолетних выявлены на улице без взрослых», - отчитался Смаглин.

Он также рассказал, что в МВД поступило девять обращений, по всем задокументированы нарушения. Также было зафиксировано 32 звонка на «горячую линию» – жалоб на составление протоколов нет. Также полицейские проанкетировали 45 граждан старше 65 лет.

Смаглин также сообщил, что через Крымский мост за сутки прибыло 2418 единиц транспорта – 24 не допустили, на выезд 1600 единиц – 21 автомобиль не пропустили.

С 18 мая режим самоизоляции в Крыму носит рекомендательный характер. Однако на всей территории полуострова введен масочный режим в общественных местах, за его несоблюдение грозит административный штраф.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин заработал штраф в несколько тысяч за краснокнижный букет. В Ялте продавец, торговавший свежесорванными ландышами, заработал административный протокол от государственных инспекторов минэкологии.

В Крыму нарушившим режим карантина предприятиям запретят работать все лето. Только за один день в Крыму закрыли одно предприятия на 90 дней по решению суда.

За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая. Крымская полиция с понедельника, 18 мая усилит контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляцией лиц старше 65 лет.

Не на того записали нарушение: два полицейских в Крыму пойдут под суд. Два сотрудника полиции в Красногвардейском районе предстанут перед судом за употребление должностными полномочиями и служебный подлог.