Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти

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Обвиняемый в резонансном убийстве в баре «Бенефис» Юсуп Шамсудинов призвал судить его «как гражданина России, а не как лицо кавказской национальности».

Об этом он заявил в последнем слове, которое ему было предоставлено сегодня, 18 мая, в городском суде Севастополя.

Шамсудинова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). В феврале 2019 года в караоке-баре «Бенефис» на проспекте Октябрьской революции в драке, развязанной тремя вооруженными злоумышленниками, один из посетителей бара получил смертельные удары ножом, еще двое пострадали.

По версии обвинения, зайдя в бар «Бенефис», дебоширы «по совместному умыслу» направились к компании отдыхающих и стали провоцировать одного из них, Олега Сытника, на конфликт, понуждая исполнить лезгинку.

После этого зачинщики завязали драку, Шамсудинов достал принесенный с собой нож и нанес смертельные удары Олегу Сытнику в грудь, затем нападавшие выломали двери бара и скрылись с места преступления. Звукооператор Сергей Подгорнов, работавший в баре в ту роковую ночь, пытался разнять драку и получил шесть ударов ножом. Его спасли трое хирургов.

На суде Шамсудинов заявил, что частично признает свою вину, не согласившись с тем, что совершал действия из хулиганских побуждений.

В последнем слове Шамсудинов «признал, что принес горе в семью» Сытника, и заявил, что намерен помогать семье и детям погибшего. Подчеркнул, что «по складу характера он миролюбивый человек, женат, имеет четырехлетнего сына», и объясняет произошедшее ударом пивной кружкой и национальными притеснениями.

«Я гражданин Российской Федерации, но родом с Кавказа. Откуда у вас такая ненависть к лицам кавказских национальностей? Или Севастополь только для русских? Как вы отличаете белоруса, украинца, чуваша, башкира, татарина? Зачем вы разжигаете межнациональную вражду?» – задал ряд вопросов в последнем слове Шамсудинов.

Он также напомнил, что на Кавказе очень много национальностей, а сам он – аварец. И среди представителей этого народа «более 100 человек Герои СССР и России, есть олимпийские чемпионы мира и Европы».

«В поэзии великого Рамсула Гамзатова есть такие слова: в Крыму есть братская могила семерых русских и одного аварца», – вольно процитировал поэму «Солдаты России» Шамсудинов. Добавив, что Расул Гамзатов был аварцем «и никто не говорил ему «чурка».

По мнению Шамсудинова, «провокации» против него нужны «только тем, кто хочет развалить нашу страну на мелкие республики, желающим подорвать наше могущество».

«Я прошу не относиться предвзято ко мне и однобоко рассматривать дело. По закону я согласен, но прошу также учесть, что Сытник был боксер, Подгорнов борец, а Харченко – интриган. Исподтишка пивным бокалом по голове – и после этого я не виноват», – изложил свою позицию Шамсудинов, снова призвав суд относиться к нему «как к гражданину России, а не лицу кавказской национальности».

Как сообщил судья Игорь Кожевников, приговор будет объявлен в среду 20 мая, в 14.00.

Адвокат потерпевших Евгений Васильченко подчеркнул, его сторона доверяет суду и уверен, что решение суда будет справедливым.

«Судья опытный, у стороны пострадавших нет сомнений, что решение будет принято с учетом всех объективных причин и обстоятельств», – отметил Васильченко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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