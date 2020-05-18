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Коронавирус в Крыму

У крымчан, имеющих свидетельства о рождении украинского образца, возникли проблемы

09:39 понедельник, 18 мая 2020

В последние дни в соцсетях поступает много обращений от родителей, которые не могут подать заявление онлайн из-за документов украинского образца.

Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Действительно имеется проблема у большого количества родителей, я вижу, обращаются на все соцсети, и в наше министерство в том числе. При заполнении не всегда актовая запись украинского свидетельства может подтягиваться сайтом Госуслуг. В связи с этим была рекомендация, что необходимо лично обращаться либо в МФЦ, либо в отделение Пенсионного фонда. Мы разговаривали с руководителем ПФ Крыма, вся база украинских свидетельств нашим Министерством юстиции была передана в Пенсионный фонд РФ. Понятно, что могут быть сбои, поэтому мы точечно по каждому обращению отзваниваемся и в ручном режиме помогаем регистрировать, — сообщила Романовская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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