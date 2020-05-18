Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму нарушившим режим карантина предприятиям запретят работать все лето ● Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020 ● В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID ● Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима ● Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом
У крымчан, имеющих свидетельства о рождении украинского образца, возникли проблемы
В последние дни в соцсетях поступает много обращений от родителей, которые не могут подать заявление онлайн из-за документов украинского образца.
Об этом вице-премьер РК Елена Романовская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Действительно имеется проблема у большого количества родителей, я вижу, обращаются на все соцсети, и в наше министерство в том числе. При заполнении не всегда актовая запись украинского свидетельства может подтягиваться сайтом Госуслуг. В связи с этим была рекомендация, что необходимо лично обращаться либо в МФЦ, либо в отделение Пенсионного фонда. Мы разговаривали с руководителем ПФ Крыма, вся база украинских свидетельств нашим Министерством юстиции была передана в Пенсионный фонд РФ. Понятно, что могут быть сбои, поэтому мы точечно по каждому обращению отзваниваемся и в ручном режиме помогаем регистрировать, — сообщила Романовская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID. Главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская призвала родителей по возможности оставить своих маленьких детей дома и не водить их в дежурные группы в детских садах.
С врачами и своим местом на улице: как в Крыму будут работать детсады. С 18 мая в детских садах Республики Крым будет увеличено количество дежурных групп для детей, однако в дошкольных учреждениях тоже будут установлены определенные правила.
Менее 40 процентов детей в Севастополе полностью здоровы. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская в отчете о работе за 2019 год.
Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору. Министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что последний звонок в школах Крыма отменен.
Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Сакском, Красноперекопском, Симферопольском районах, а также в Симферополе и Феодосии.
Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал маловероятным восстановление этим летом туристического потока на полуостров в тех объемах, которые существовали до пандемии коронавируса.
Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым
Фермеры Херсонской области выступают против возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, поскольку считают, что это может привести к дефициту влаги на полях Херсонщины.
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах
Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.
21 час назад
В Крыму девять новых заболевших
23 часа назад
За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая
17 часов назад
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
22 часа назад
Названо число «тяжелых» больных с коронавирусом в Крыму
По состоянию на 17 мая восемь пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.