Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым

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Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.

Об этом сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с COVID.

Она отметила, что самый большой очаг по прежнему остается в Саках.

«Четыре новых случая – по прежнему в Саках и Сакский район, где существует сегодня два активных очага, который начались в больнице и в храме после Пасхи. Таким образом, из четырех случаев один – медработник, три заболевших – контактные по домашнему очагу», - отчиталась Пеньковская.

Еще четыре случая – город Симферополь, члены одной семьи, они находились в обсерваторе. Два случая – Феодосия, контактны лица. Были в обсерваторе.

«Три новых случая – это новые очаги. Первый - в Красноперекопском районе, житель Крыма, который вернулся из Красноярска. Два случая – лица, которые находились в обсерваторе после пересечения территориальной границы нашего субъекта. Жительница Санкт-Петербурга, и один прибывший из Кабардино-Балкария», - сказала главный врач.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 30 – из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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