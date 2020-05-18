Происшествия
Три человека погибли на пожарах в Крыму за неделю
На прошедшей неделе в Крыму на пожарах погибли три человека, еще восьмерых удалось спасти.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
«За прошедшую неделю крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено восемь человек, к сожалению, трое погибли.
Также в течение недели спасатели ликвидировали 63 пожара, из них 28 – возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Кроме того, потушено два лесных пожара. В горно-лесной зоне спасено три человека.
Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило до конца мая запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ. Из 166 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в Республике Крым, 136 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а семеро – в тяжелом состоянии.
В Евпатории мотоциклисты ездят пьяными и без прав. В течение одного дня сотрудникам ГИБДД попались сразу два водителя мототранспорта без прав, один из них был в состоянии алкогольного опьянения.
В Крыму пьяный водитель устроил ночные гонки с ГИБДД. В Кировском районе нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, а также повредил служебный автомобиль.
На «Тавриде» мотоцикл столкнулся с легковушкой, выехав на встречку. Проводится проверка по факту ДТП в Ленинском районе, в котором пострадали три человека, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом
За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.
Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет
Республиканские выплаты на детей от 16 до 18 лет крымским семьям начнут выдавать во второй половине июня.
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
16 мая
Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Сакском, Красноперекопском, Симферопольском районах, а также в Симферополе и Феодосии.