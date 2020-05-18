Три человека погибли на пожарах в Крыму за неделю

На прошедшей неделе в Крыму на пожарах погибли три человека, еще восьмерых удалось спасти.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

«За прошедшую неделю крымские спасатели 10 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате оперативных действий было спасено восемь человек, к сожалению, трое погибли.

Также в течение недели спасатели ликвидировали 63 пожара, из них 28 – возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Кроме того, потушено два лесных пожара. В горно-лесной зоне спасено три человека.

Ранее Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило до конца мая запрет на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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