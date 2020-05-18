Суд Киева вновь арестовал судно, добывающее песок у крымских берегов

Печерский районный суд Киева повторно арестовал российское судно по делу о незаконной добыче песка в Черном море у берегов Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство главного следственного управления Нацполиции.

«Процессуальное руководство в производстве по делу передано департаменту надзора в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Украины», – говорится в сообщении.

Название судна не озвучивается, но, по данным издания «Думская», речь идет о сухогрузе Seabreeze.

Судно было арестовано Приморским райсудом Одессы в июле 2018 года по ходатайству прокуратуры АРК. Арест был предпринят в качестве возмещения ущерба от нелегальной добычи песка, который оценивается в 5,2 млн долларов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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