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Коронавирус в Крыму

Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения

10:02 понедельник, 18 мая 2020
Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения

фото © ria.ru

По состоянию на утро 18 мая в Крыму диагностировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так по четверо заболевших в Саках и Симферополе. Еще двое в Феодосии и один – в Красноперекопском районе. Двое заболевших были прибывшими из других субъектов РФ.

Итого на текущий период в республике зарегистрировали 294 случая новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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