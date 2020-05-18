Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: У крымчан, имеющих свидетельства о рождении украинского образца, возникли проблемы ● В Крыму нарушившим режим карантина предприятиям запретят работать все лето ● Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020 ● В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID ● Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима
Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения
фото © ria.ru
По состоянию на утро 18 мая в Крыму диагностировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так по четверо заболевших в Саках и Симферополе. Еще двое в Феодосии и один – в Красноперекопском районе. Двое заболевших были прибывшими из других субъектов РФ.
Итого на текущий период в республике зарегистрировали 294 случая новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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