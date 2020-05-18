Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19

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Сотрудник «скорой помощи» и два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 заразились COVID-19.

Об этом сообщил источник в больнице.

«У медсестры подтверждено заражение COVID-19, ее поместили в палату на шестой этаж. По второму сотруднику ждем официального подтверждения, хотя ситуация очевидна», – сообщил источник.

Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов, в свою очередь, воздержался подтверждать информацию об инфицированных сотрудниках ковидного госпиталя и работнике «скорой», сославшись на ожидание результатов от Роспотребнадзора. «Сейчас они в постановке (на учет). Это (факт инфицирования) нам может сказать только Роспотребнадзор», – сказал министр корреспонденту Крыминформа.

По состоянию на утро 18 мая в Крыму было зарегистрировано 294 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 104 пациента, 6 человек скончались. С сегодняшнего дня на территории республики перестает действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию. Силы сотрудников правоохранительных органов будут направлены на выявление нарушений масочного режима.

Также сегодня разрешено возобновить работу практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений. В случае ухудшения эпидситуации в республике, власти примут решение о повторном закрытии предприятий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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