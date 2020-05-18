Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России хотят уполовинить количество пассажиров в самолетах ● Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать ● Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима ● Этим летом в Крыму не откроются пришкольные детские лагеря ● В Крыму 55 человек за сутки оштрафовали за нарушение масочного режима
Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19
фото © pixabay.com
Сотрудник «скорой помощи» и два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 заразились COVID-19.
Об этом сообщил источник в больнице.
«У медсестры подтверждено заражение COVID-19, ее поместили в палату на шестой этаж. По второму сотруднику ждем официального подтверждения, хотя ситуация очевидна», – сообщил источник.
Министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов, в свою очередь, воздержался подтверждать информацию об инфицированных сотрудниках ковидного госпиталя и работнике «скорой», сославшись на ожидание результатов от Роспотребнадзора. «Сейчас они в постановке (на учет). Это (факт инфицирования) нам может сказать только Роспотребнадзор», – сказал министр корреспонденту Крыминформа.
По состоянию на утро 18 мая в Крыму было зарегистрировано 294 случая COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 104 пациента, 6 человек скончались. С сегодняшнего дня на территории республики перестает действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию. Силы сотрудников правоохранительных органов будут направлены на выявление нарушений масочного режима.
Также сегодня разрешено возобновить работу практически всем предприятиям в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и ряда других направлений. В случае ухудшения эпидситуации в республике, власти примут решение о повторном закрытии предприятий.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Судаке не зафиксировали ни одного заболевшего COVID-19. В Судаке до 18 мая не зафиксировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщил глава администрации города Игорь Степиков.
В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера. Защитить кожу от негативного воздействия масок и перчаток поможет соблюдение нескольких правил.
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом. За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.
Сотрудник «скорой» и два медика в Симферополе заразились COVID-19
Сотрудник «скорой помощи» и два медработника Симферопольской городской клинической больницы №7 заразились COVID-19.
В Крыму проснулись змеи, их уже встречают прямо на пляже
В Крыму солнце печет по-летнему и природа окончательно вышла из зимней спячки. Все-таки на дворе месяц май.
Убийца из севастопольского караоке в суде читал стихи и упрекал в национальной ненависти фото
Обвиняемый в резонансном убийстве в баре «Бенефис» Юсуп Шамсудинов призвал судить его «как гражданина России, а не как лицо кавказской национальности».
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым
Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.
11 часов назад
Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения
12 часов назад
В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом
12 часов назад
Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020
14 часов назад
Экс-вице-премьера Крыма выпустили из СИЗО
14 часов назад
Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима
Главы крымских администраций будут от руки писать объяснительные о нарушениях в их регионах главе республики лично.