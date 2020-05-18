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Собчак высказалась по поводу возможного отпуска в Крыму
фото © www.spletnik.ru
Российская телеведущая, журналистка и общественный деятель Ксения Собчак намерена провести отпуск в России из-за ситуации с коронавирусом.
Она опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором оценила перспективы поездки в Крым этим летом.
«Я, кстати, летом впервые в жизни собралась его (отпуск – ред.) провести в России. Не то чтобы я так собралась – просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае», – заявила Собчак.
При этом ее возмутили многочисленные реплики и комментарии жителей курортных регионов России по поводу приезда к ним гостей из Москвы и Санкт-Петербурга в обстановке распространения коронавируса.
В частности, Собчак продемонстрировала скриншоты некоторых постов в соцсетях, где люди выступают против приезда к ним туристов из российских мегаполисов из-за риска заражения.
«Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку «печатью COVID» в паспорте», – поделилась впечатлениями телеведущая.
Ранее Собчак заявляла, что продолжает считать незаконным вхождение полуострова в состав России. По ее словам, в Крыму необходимо провести повторный референдум относительно статуса региона. При этом Собчак констатировала, что властям Украины нужно налаживать конструктивные взаимоотношения с РФ, смирившись с невозможностью вернуть Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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