Собчак высказалась по поводу возможного отпуска в Крыму

фото © www.spletnik.ru

Российская телеведущая, журналистка и общественный деятель Ксения Собчак намерена провести отпуск в России из-за ситуации с коронавирусом.

Она опубликовала на своем Youtube-канале видео, в котором оценила перспективы поездки в Крым этим летом.

«Я, кстати, летом впервые в жизни собралась его (отпуск – ред.) провести в России. Не то чтобы я так собралась – просто не вижу другого выхода, честно говоря. Поэтому будем исследовать матушку Русь. В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае», – заявила Собчак.

При этом ее возмутили многочисленные реплики и комментарии жителей курортных регионов России по поводу приезда к ним гостей из Москвы и Санкт-Петербурга в обстановке распространения коронавируса.

В частности, Собчак продемонстрировала скриншоты некоторых постов в соцсетях, где люди выступают против приезда к ним туристов из российских мегаполисов из-за риска заражения.

«Люди настолько впечатлились столичной статистикой, что, кажется, считают московскую прописку «печатью COVID» в паспорте», – поделилась впечатлениями телеведущая.

Ранее Собчак заявляла, что продолжает считать незаконным вхождение полуострова в состав России. По ее словам, в Крыму необходимо провести повторный референдум относительно статуса региона. При этом Собчак констатировала, что властям Украины нужно налаживать конструктивные взаимоотношения с РФ, смирившись с невозможностью вернуть Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Земфира выпустила песню про Крым. Российская певица Земфира 1 апреля выпустила песню «Крым».

Лолита снова порассуждала о принадлежности Крыма. Эстрадная певица Лолита Милявская открестилась от своего заявления об украинской принадлежности Крыма, которое она сделала в 2018 году. Нынешнюю точку зрения на статус полуострова артистка высказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Шнуров: статус Крыма никем не признан, кроме самой России. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, недавно ставший членом Партии роста, написал стихотворение на социально-политическую тематику, посвященное Крыму.

Российские артисты отменили свои концерты в Крыму. Организаторы концертов российских и мировых звезд в Крыму – компания INconcert – сообщила о переносе всех апрельских выступлений.