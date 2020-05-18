Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Судаке не зафиксировали ни одного заболевшего COVID-19 ● В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера ● Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым ● В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом ● Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения
Севастополец привез COVID-19 из Москвы на День Победы
Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлен в Севастополе за прошедшие сутки.
Как сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, мужчина 9 мая вернулся из Москвы, где и заразился.
«У нас сегодня еще один подтвержденный случай COVID-19 – наш севастополец работал в Москве, 9 мая прилетел в аэропорт Симферополя. На машине отца добрался до Севастополя, преодолел блокпосты, – цитирует Развожаева «Новый Севастополь». – Родители дома у него пожилые. В итоге, 12 мая госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, с кем он еще успел в рамках праздника пообщаться».
Он отметил, что горожане отмечают в социальных сетях возможность миновать блокпосты на въезде в городе, и поручил усилить контроль. «Усиливайте, как хотите, это направление работы», – поручил он.
В Севастополе действует правило обязательной обсервации для граждан, которые прибывают из других регионов. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровели 75 человек, 2 человека умерли.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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