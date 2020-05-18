Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +21
море +15

Коронавирус в Крыму

Севастополец привез COVID-19 из Москвы на День Победы

12:43 понедельник, 18 мая 2020
Севастополь

Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выявлен в Севастополе за прошедшие сутки.

Как сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев, мужчина 9 мая вернулся из Москвы, где и заразился.

«У нас сегодня еще один подтвержденный случай COVID-19 – наш севастополец работал в Москве, 9 мая прилетел в аэропорт Симферополя. На машине отца добрался до Севастополя, преодолел блокпосты, – цитирует Развожаева «Новый Севастополь». – Родители дома у него пожилые. В итоге, 12 мая госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом COVID-19. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, с кем он еще успел в рамках праздника пообщаться».

Он отметил, что горожане отмечают в социальных сетях возможность миновать блокпосты на въезде в городе, и поручил усилить контроль. «Усиливайте, как хотите, это направление работы», – поручил он.

В Севастополе действует правило обязательной обсервации для граждан, которые прибывают из других регионов. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 139 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них выздоровели 75 человек, 2 человека умерли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассказали, что в эпоху пандемии лучше обойтись без косметики и кондиционера. Защитить кожу от негативного воздействия масок и перчаток поможет соблюдение нескольких правил.

Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым. Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.

В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом. За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.

Стабильный рост: в Крыму 13 новых случаев заражения. По состоянию на утро 18 мая в Крыму диагностировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым

Три новых очага: откуда привезли коронавирус в Крым

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Саках, Симферополе, Феодосии, в Сакском и Красноперекопском районах.

Коронавирус в Крыму
В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом

В Крыму за сутки погибли трое человек с коронавирусом

За последние сутки в Крыму погибли три женщины – две пожилые и одна женщина 52 лет.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет

Власти Крыма рассказали когда и как семьи получат пособия на детей до 18 лет

Республиканские выплаты на детей от 16 до 18 лет крымским семьям начнут выдавать во второй половине июня.

Коронавирус в Крыму
Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом

Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом

Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Сакском, Красноперекопском, Симферопольском районах, а также в Симферополе и Феодосии.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации