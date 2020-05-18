Реконструкция спорткомплекса «Авангард» в Ялте ведется в круглосуточном режиме

Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» ведется согласно графика в круглосуточном режиме.

Об этом заявил его директор Семен Байгуш.

«Ход работ, стартовавших в декабре прошлого года, находится на личном контроле главы администрации города Ивана Имгрунта», – подчеркнул он.

По информации Байгуша, на первом этапе были демонтированы сооружения и старые инженерные сети, после чего рабочие приступили к разработке котлована. «К настоящему времени частично залита основная плита фундамента и начат монтаж конструктивных элементов здания комплекса, в котором согласно проекту будут располагаться раздевалки, реабилитационный центр, три спортивных зала, трибунные помещения. На административном этаже разместятся руководство «Авангарда», управление по делам молодежи и спорта и спортшкола олимпийского резерва по легкой атлетике № 1», – рассказал директор.

Он также обратил внимание, что скоро начнутся работы и со стороны бывшего гаревого поля, где запланировано обустройство тренировочного поля для метателей, беговых дорожек и прыжковых секторов. «За ходом реконструкции следят как авторский, так и технический надзор, специалисты которого проверяют соответствие практического исполнения проектным решениям», – добавил Байгуш, уточнив, что основные работы планируется завершить к концу 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Профессиональный скейт-парк может появиться в Ялте. Ялтинские власти рассматривают возможность возведения на территории муниципального образования большого скейт-парка.

Новый корпус горбольницы в Севастополе включат в ФЦП. Президент России Владимир Путин поручил включить в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя строительство нового корпуса севастопольской горбольницы №4.

Несколько пляжей в Крыму получили статус охраняемых памятников природы. Крымские власти включили в перечень памятников природы регионального значения ряд аквальных комплексов (гидрологические памятники природы) у мысов и скал полуострова, а также участок набережной в Николаевке.

У пещеры «Таврида» в Крыму появился новый вход. Специалисты Крымского федерального университета (КФУ) пробурили новый вход в пещеру, найденную на территории Белогорского района при строительстве трассы «Таврида».