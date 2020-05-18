Власть
Реконструкция спорткомплекса «Авангард» в Ялте ведется в круглосуточном режиме
Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» ведется согласно графика в круглосуточном режиме.
Об этом заявил его директор Семен Байгуш.
«Ход работ, стартовавших в декабре прошлого года, находится на личном контроле главы администрации города Ивана Имгрунта», – подчеркнул он.
По информации Байгуша, на первом этапе были демонтированы сооружения и старые инженерные сети, после чего рабочие приступили к разработке котлована. «К настоящему времени частично залита основная плита фундамента и начат монтаж конструктивных элементов здания комплекса, в котором согласно проекту будут располагаться раздевалки, реабилитационный центр, три спортивных зала, трибунные помещения. На административном этаже разместятся руководство «Авангарда», управление по делам молодежи и спорта и спортшкола олимпийского резерва по легкой атлетике № 1», – рассказал директор.
Он также обратил внимание, что скоро начнутся работы и со стороны бывшего гаревого поля, где запланировано обустройство тренировочного поля для метателей, беговых дорожек и прыжковых секторов. «За ходом реконструкции следят как авторский, так и технический надзор, специалисты которого проверяют соответствие практического исполнения проектным решениям», – добавил Байгуш, уточнив, что основные работы планируется завершить к концу 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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