Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. На южном побережье - ветер (местами северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 21, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 69 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 96 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью около 13 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 72 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 20, ночью около 14 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 70 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 13 до 23, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 13 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 86 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 70 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 74 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 15, в Севастополе - 15, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 15, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 21, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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