Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима

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Крымские полицейские с понедельника усилят контроль за соблюдением гражданами масочного режима в общественных местах.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в республике сообщил заместитель начальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«С завтрашнего дня с учетом снятия ряда ограничений мы сместим вектор нашей работы. В первую очередь – на контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, там, где это предписано. Контролем за соблюдением режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет», – сказал Смаглин.

Он отметил, что продолжится работа по контролю за соблюдением режима самоизоляции лицами, в отношении которых вынесены постановления Роспотребнадзора, ограничению беспричинного въезда транспортных средств по Крымскому мосту и охране обсерваторов.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, после снятия режима самоизоляции полицейские не будут штрафовать находящихся на улице людей. «С учетом того, что режим самоизоляции мы сняли, штрафов с завтрашнего дня практически не будет, потому что рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Штрафовать не будут. Но беседовать со всеми индивидуально. Как угодно уговаривать находиться по домам», – сказал Аксенов.

На территории Крыма с начала пандемии зарегистрирован 281 случай COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 104 пациента, 6 человек скончались. Режим самоизоляции на территории республики перестанет действовать 18 мая. Требование оставаться дома заменено на рекомендацию не покидать место жительства без необходимости. Режим изоляции обязаны соблюдать лишь граждане, приехавшие в Крым из других регионов России и из-за границы.

Также с 18 мая смогут возобновить работу практически все предприятия в Крыму, кроме компаний курортной сферы, общепита, культурной сферы и крупных промтоварных магазинов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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