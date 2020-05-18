Происшествия
Под Алуштой ночью горел жилой дом
Сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» ликвидировали ночной пожар в жилом доме.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера вечером, в 21:50, в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Приветное (городской округ Алушта). К месту происшествия немедленно выехало дежурное подразделение ПЧ 101 с. Рыбачье ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.
В МЧС сообщили, что по прибытии было установлено, что горит комната в одноэтажном жилом доме. Произошло сильное задымление. Было принято решение вызвать дополнительные силы сотрудников пожарной части 103 с. Морское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».
— Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. В течение получаса пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м. К счастью, жильцов в момент пожара в доме не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причины выясняют эксперты, — отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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