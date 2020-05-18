Купленные фирмой в Ялте моржи из «китовой тюрьмы» остаются под арестом

Ялтинская компания «Акватория+», которая ранее приобрела шесть моржат из «китовой тюрьмы» в Приморье не смогла добиться снятия ареста с животных. Арбитражный суд Новосибирской области отказал фирме из Крыма.

Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщалось, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура обратилась в суд Ялты с иском об изъятии у ялтинской компании «Акватория» моржей, которые ранее жили в приморской «китовой тюрьме». Прокуратура добивалась передачи млекопитающих в собственность Российской Федерации.

Оказалось, что детеныши моржей были выловлены двумя российскими компаниями еще в 2018 году. Позже шесть особей продали ялтинской компании «Акватория», которая попыталась продать их в Китай. Однако амурская бассейновая природоохранная прокуратура заключила, что моржи были выловлены и проданы крымской компании незаконно. На моржей был наложен арест. Тогда «Акватория» обратилась Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением об отмене ареста.

«Суд отказал в удовлетворении заявления «Акватории» в отмене мер по обеспечению иска. Решение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде», - сказал собеседник.

Кроме того, суду Ялты предстоит принять решение об изъятии у ялтинской компании млекопитающих. С соответствующее обращение ранее поступило от Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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