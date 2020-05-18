Крымских аграриев пугают льняной плодожоркой

Специалисты предупредили крымских аграриев об опасности вредителя льняная плодожорка для посевов.

Об этом сообщила пресс-служба филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым.

«Отдел защиты растений филиала «Россельхозцентра» напоминает аграриям о необходимости следить за бабочками льняной плодожорки, – говорится в сообщении. – Это опасный сельскохозяйственный вредитель, массовое размножение которого в некоторых случаях снижает урожай семян на 70-90%».

Специалисты отметили, что бороться с вредителем необходимо, когда плодожорка находится в фазе гусениц. При выявлении двух-трех особей на одном растении необходимо обработать посевы разрешенными пестицидами.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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