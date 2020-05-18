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Власть

Крымских аграриев пугают льняной плодожоркой

13:03 понедельник, 18 мая 2020

Специалисты предупредили крымских аграриев об опасности вредителя льняная плодожорка для посевов.

Об этом сообщила пресс-служба филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Крым.

«Отдел защиты растений филиала «Россельхозцентра» напоминает аграриям о необходимости следить за бабочками льняной плодожорки, – говорится в сообщении. – Это опасный сельскохозяйственный вредитель, массовое размножение которого в некоторых случаях снижает урожай семян на 70-90%».

Специалисты отметили, что бороться с вредителем необходимо, когда плодожорка находится в фазе гусениц. При выявлении двух-трех особей на одном растении необходимо обработать посевы разрешенными пестицидами.

Ранее специалисты «Россельхозцентра» сообщили, что в Крыму выявлен прожорливый вредитель – луговой мотылек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В полях Крыма нашли опасный мотылек-вредитель. Луговой мотылек – вредитель, сравнимый по прожорливости с саранчой, был замечен в Крыму.

Крымские ученые призвали защитить посевы льна от синей блошки. Установившаяся погода способствует активному заселению посевов льна сельскохозяйственным вредителем — синей льняной блошкой.

Засуха в Крыму может испортить урожай. В Крыму из-за минимальных осадков весной формируются условия для почвенной засухи, которая может плохо сказаться на урожае, если в мае не пройдут обильные дожди.

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