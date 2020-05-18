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Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима

17:50 понедельник, 18 мая 2020
Крымские мэры будут писать объяснительные о нарушениях режима

фото © Новости Крыма

Главы крымских администраций будут от руки писать объяснительные о нарушениях в их регионах главе республики лично.

Такое решение Сергей Аксенов принял во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Что делают коллеги на месте? Найти час времени в небольшом городе, чтобы выйти или проехать, поинтересоваться, как работают предприятия. Объяснительные по каждой ситуации — кто конкретно, когда выходил на контроль и почему была допущена работа таких-то предприятий. Все главы администраций, у кого на территории нарушается режим, пишут мне от руки объяснительную. Будем разбираться, — сказала глава республики.

Всего за прошедшие сутки администрации муниципальных образований проверили 9 844 субъектов различных видов деятельности, из которых 5 160 — субъекты на территории муниципальных районов, 4 684 – в городских округах.

— Было выявлено 51 нарушение. В отношении субъектов предпринимательской деятельности, неоднократно нарушавших требования, материалы подготовлены и направлены в Роспотребнадзор для принятия соответствующих решений, — подчеркнул Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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