Крымчанин заработал штраф в несколько тысяч за краснокнижный букет

В Ялте продавец, торговавший свежесорванными ландышами, заработал административный протокол от государственных инспекторов минэкологии.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Нарушителя взяли с поличным при попытках продать букет краснокнижных цветов на улице города. В букете оказалось 55 сорванных побегов ландыша майского – редкого для Крыма растения, находящегося под угрозой исчезновения и поэтому наделенного охранным статусом.

Ландыш майский в Республике Крым растет в основном в горном Крыму или в крымских предгорьях. На территории Ялтинского горнолесного заповедника и Крымского национального парка, а также в государственных природных заказниках в центральной и южной части полуострова охраняется законом.

Нежные белые цветы часто собирают на букеты туристы или намеренно обрывают для заготовок лекарственного сырья местные жители. В обоих случаях это считается нарушением охранного законодательства.

В соответствии со статьей 4.1. Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях» уничтожителю редкого растения грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым, предусмотрены и штрафы для должностных лиц (от 15 до 20 тысяч рублей) и на юрлиц (от 300 до 500 тысяч рублей).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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