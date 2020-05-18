Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать

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Крымчан продолжат штрафовать по статье 20.6.1 КОАП РФ.

С 18 мая в республике Крым отменен режим обязательной самоизоляции. Дома должны оставаться только люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Для остальных самоизоляция носит рекомендательный характер.

Однако штрафовать крымчан продолжат – в случае несоблюдения масочного режима, который никто не отменял. Напомним, на улице можно находится без маски, но не в условиях большого скопления людей и при соблюдении социальной дистанции. При этом на остановках общественного транспорта находится без маски запрещено. Будут штрафовать за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте, любых торговых точках и других общественных местах.

«Мы цель выхода на улицу уже не спрашиваем, но соблюдение мер предосторожности обязательно», – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов.

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