Коронавирус в Крыму
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Крымчанам разрешили выходить на улицу, но продолжат штрафовать
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Крымчан продолжат штрафовать по статье 20.6.1 КОАП РФ.
С 18 мая в республике Крым отменен режим обязательной самоизоляции. Дома должны оставаться только люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Для остальных самоизоляция носит рекомендательный характер.
Однако штрафовать крымчан продолжат – в случае несоблюдения масочного режима, который никто не отменял. Напомним, на улице можно находится без маски, но не в условиях большого скопления людей и при соблюдении социальной дистанции. При этом на остановках общественного транспорта находится без маски запрещено. Будут штрафовать за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте, любых торговых точках и других общественных местах.
«Мы цель выхода на улицу уже не спрашиваем, но соблюдение мер предосторожности обязательно», – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Новый день
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