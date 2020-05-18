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Власть

Киев анонсировал создание отдельной платформы для переговоров по Крыму

15:02 понедельник, 18 мая 2020

Власти Украины добиваются создания отдельной международной платформы для переговоров по возвращению Крыма, проводя соответствующие переговоры с иностранными партнерами.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче «Минск» изначально создавался для решения вопроса Донбасса – для прекращения военной агрессии России против Украины», – приводит слова Резникова СМИ.

По словам вице-премьера, Киев обсуждает этот вопрос со своими партнерами за рубежом.

В вопросе Крыма власти Украины, прежде всего, рассчитывают на помощь США и Великобритании, а также Франции и Китая как гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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