Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым

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Фермеры Херсонской области выступают против возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, поскольку считают, что это может привести к дефициту влаги на полях Херсонщины.

«Вы знаете, что с той (крымской) стороны уже даже почистили канал? Мне доложили вот друзья, у которых есть информация, что они уже приготовились с той стороны ее принимать. Так что возможно, эти информационные вбросы, которые идут-идут-идут, а потом завтра раз – и воду подадут. Придумают, каким образом», – рассуждает херсонский фермер Игорь Брагинец.

В свою очередь вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, директор фермерского хозяйства на Херсонщине Леонид Кириченко отметил, что за последние пять лет цена на воду для орошения полей для него выросла в пять раз. Сейчас аграрий платит за эту услугу порядка 200 тысяч гривен – это более полумиллиона рублей.

«Удивляюсь просто, каким образом мы на плаву», – говорит Кириченко.

Ранее экс-депутат Рады Сергей Хлань заявлял, что на Украине планируют объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы в одно предприятие – «Воды Таврии», чтобы подавать воду на российский полуостров и контролировать мелиорацию в Херсонской области. По его словам, такая инициатива со стороны руководства Украины приведет к тому, что херсонские фермеры станут «управляющими на чужих полях».

В руководстве двух водоканалов и в Фонде госимущества Украины данную информацию не подтвердили.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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