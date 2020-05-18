Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчан готовят к новой реальности: воды будет все меньше ● В Крыму полностью пересохло ще одно водохранилище ● Почти половина крымской воды не доходит до потребителя ● Бульвары Севастополя предлагают поливать водой из скважин ● Из-за засухи в Крыму участились пожары и гибнут птицы
Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым
фото © Новости Крыма
Фермеры Херсонской области выступают против возобновления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, поскольку считают, что это может привести к дефициту влаги на полях Херсонщины.
«Вы знаете, что с той (крымской) стороны уже даже почистили канал? Мне доложили вот друзья, у которых есть информация, что они уже приготовились с той стороны ее принимать. Так что возможно, эти информационные вбросы, которые идут-идут-идут, а потом завтра раз – и воду подадут. Придумают, каким образом», – рассуждает херсонский фермер Игорь Брагинец.
В свою очередь вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, директор фермерского хозяйства на Херсонщине Леонид Кириченко отметил, что за последние пять лет цена на воду для орошения полей для него выросла в пять раз. Сейчас аграрий платит за эту услугу порядка 200 тысяч гривен – это более полумиллиона рублей.
«Удивляюсь просто, каким образом мы на плаву», – говорит Кириченко.
Ранее экс-депутат Рады Сергей Хлань заявлял, что на Украине планируют объединить Каховский магистральный и Северо-Крымский каналы в одно предприятие – «Воды Таврии», чтобы подавать воду на российский полуостров и контролировать мелиорацию в Херсонской области. По его словам, такая инициатива со стороны руководства Украины приведет к тому, что херсонские фермеры станут «управляющими на чужих полях».
В руководстве двух водоканалов и в Фонде госимущества Украины данную информацию не подтвердили.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым
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