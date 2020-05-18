Глобальные изменения климата в Севастополе взволновали ученых

Крымский полуостров уникален не только по своему природному разнообразию, но и по климатическим особенностям.

Несмотря на то, что он занимает площадь всего в 26 тысяч кв. километров, он «умудрился» вобрать в себя пять климатических поясов. При этом количество выпадающих осадков в Крыму в два раза меньше, чем в Сочи, а тепла в достатке даже зимой.

В последние годы климат Крымского полуострова становится более теплым, а значения максимальных температур возрастают, что подтверждает общемировые тенденции глобального потепления. К такому выводу пришли ученые Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского, на протяжении нескольких лет изучая климатические особенности полуострова.

По данным специалистов, за последние пять лет в Крыму фиксируется увеличение среднемесячных температур, увеличение числа ураганных ветров, наблюдается рост и экстремальные значения биоклиматических показателей и возрастает число волн тепла. В итоге сумма активных температур на полуострове за последние годы превысила нижний порог субтропического климата, отмечают специалисты.

«Последние пять лет наблюдений показали, что на Карадаге фиксируется рост максимальных температур, а также числа „теплых» дней», — сообщает пресс-служба Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского.

По мнению инженера отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагской научной станции Александра Зуева, такое изменение климата может привести к деградации сложившихся экосистем и уменьшению растительности полуострова.

«Нынешние сукцессионные (закономерные) процессы не являются восстанавливающими и не поддерживают высокий уровень видового разнообразия. Продолжение изменений в растительных сообществах под воздействием быстро меняющихся климатических составляющих, скорее всего, приведет в обеднению их состава», — считает Александр Зуев.

Существенные природные аномалии наблюдаются и на территории всей Российской Федерации. Так, особенностью 2019 года стали своеобразные «температурные качели» в разных регионах страны, которые проявлялись в резких скачках приземной температуры в течение суток. Неоднородность в прошлом году была характерна и для осадков — одновременно в соседних регионах наблюдались периоды мощнейших и сильных ливней, когда в течение суток выпадала месячная норма осадков.

Еще 20 лет назад причиной изменений климата на планете считались естественные факторы, сегодня же главенствующая роль в этом медленном, но неумолимом процессе отдается антропогенной деятельности. Специалисты подчеркивают, что к глобальным климатическим изменениям приводят дешевые и вредные производства, загрязняющие воду и атмосферу; использование топлива не только загрязняет воздух, но и изменяет его способность отражать солнечные лучи, а вырубка лесов и осушение болот ведет к изменению рельефа.

Изменения климата необратимы, напоминают ученые, но если снизить хоть немного негативное влияние человека на Землю, возможно, наши потомки еще смогут увидеть ее по-прежнему прекрасной.

В тексте использованы материалы: Форпост

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