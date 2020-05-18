Этим летом в Крыму не откроются пришкольные детские лагеря

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Пришкольные летние лагеря не будут работать в этом сезоне.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Что касается дополнительного образования: еще раз обращаю внимание крымчан на то, что у нас сегодня нет нормального образовательного процесса в учебных учреждениях. Правительством Российской Федерации принято решение об отмене общегосударственной аттестации в 9 классе, перенесены сроки ЕГЭ. Никакие условия сегодня не позволят стабилизировать ситуацию, — объяснила она.

Таким образом, на сегодняшний день невозможно открытие детских кружков и пришкольных летних лагерей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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