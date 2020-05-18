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Власть

Единого госэкзамена по базовой математике не будет

08:42 понедельник, 18 мая 2020

ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году проводить не станут.

Об этом в эфире радио «КП» заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Она пояснила это тем, что базовая математика » работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике».

Как сообщалось ранее, в Министерство просвещения России заявили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

С врачами и своим местом на улице: как в Крыму будут работать детсады. С 18 мая в детских садах Республики Крым будет увеличено количество дежурных групп для детей, однако в дошкольных учреждениях тоже будут установлены определенные правила.

Менее 40 процентов детей в Севастополе полностью здоровы. Такие данные приводит уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская в отчете о работе за 2019 год.

Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору. Министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что последний звонок в школах Крыма отменен.

Вузы Крыма начнут дистанционный прием документов 20 июня. Для абитуриентов, сдавших ЕГЭ в прошлые годы и тех, кто поступает после колледжа, вузы начнут прием документов не позже 20 июня.

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