Власть
Единого госэкзамена по базовой математике не будет
ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году проводить не станут.
Об этом в эфире радио «КП» заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.
Она пояснила это тем, что базовая математика » работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике».
Как сообщалось ранее, в Министерство просвещения России заявили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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