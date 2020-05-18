Единого госэкзамена по базовой математике не будет

ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году проводить не станут.

Об этом в эфире радио «КП» заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Она пояснила это тем, что базовая математика » работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике».

Как сообщалось ранее, в Министерство просвещения России заявили, что ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вуз, и только те предметы, которые им нужны для поступления, аттестат будет выдаваться на основании текущих оценок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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