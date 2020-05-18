Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму призвали не водить детей в детские сады из-за угрозы COVID ● Полиция усилит контроль за соблюдением масочного режима ● Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом ● Вирусолог думает, что тотальная вакцинация от коронавируса не нужна ● Аксенов заявил о положительной динамике заболеваемости COVID в Крыму
Аксенов все еще не верит в курортный сезон 2020
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал маловероятным восстановление этим летом туристического потока на полуостров в тех объемах, которые существовали до пандемии коронавируса.
Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
«Наблюдаем ситуацию примерно до 15 июня. Если у нас не будет взрывного заражения за этот период, то по внутреннему туризму (произойдет возобновление). По другим субъектам я пока ничего сказать не могу. Это маловероятно, с учетом того что сегодня 85% авиарейсов сокращено. Маловероятно, что в нынешних условиях эпидемии дадут возможность опять в полном объеме перевозить такое же количество пассажиров, особенно туристов», – сказал глава РК.
Аксенов добавил, что до 1 июня власти Крыма совместно с российским правительством выработают план работы санаторно-курортной сферы.
«Думаю, какие-то решения найдем», – сказал он.
Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что перспективы курортного сезона в Крыму в этом году во многом будут зависеть от соблюдения всех ограничительных мер в мае и июне.
«Мы понимаем, что Крым живет за счет летнего оздоровительного сезона. И от того, насколько четко будут отработаны все механизмы в мае и июне, можно будет говорить о каких-то движениях в плане проведения курортного сезона, может быть, в августе или в сентябре. Пока говорить на эту тему довольно сложно и проблематично», – сказала она.
По состоянию на 17 мая в республике зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 27 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 205 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека, умерли шесть человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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