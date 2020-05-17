За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая

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Крымская полиция с понедельника, 18 мая усилит контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляцией лиц старше 65 лет.

Об этом сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«С учетом снятия ряда ограничений с завтрашнего дня, мы сместим вектор работы на контроль за соблюдением масочного режима, а также за соблюдением режима самоизоляции для граждан 65+, и будем контролировать обсерваторы, - сказал он. - Продолжаем контроль и за лицами, которые находятся на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора».

В целом, по информации Смаглина, за прошедшие сутки был проверен 641 объект – нарушений нет.

«Проверили 192 лица с предписанием о самоизоляции – нарушений нет. На улице беспричинно находились 126 граждан, в отношении всех составлен админпротокол. И в отношении родителей несовершеннолетних детей составлен один протокол. Лица старше 65 лет – было проанкетировано 72 человека», - отчитался Смаглин.

Он также добавил, что за сутки по Крымскому мосту в республику прибыло 1947 автомобилей, 27 не пропустили. На выезд – 2167 единиц транспорта, 17 не выпустили.Кроме этого, на полуострове работали 38 мобильных групп, которые проверили 262 адреса, нарушений не выявили.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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