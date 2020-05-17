Власти Ялты сообщают о начале ремонта набережной в Форосе

В Форосе начаты работы по реконструкции набережной, сообщают в пресс-службе администрации Ялты.

«Протяженность благоустроенного объекта составит 150 метров. Еще 100 метров находятся в аренде у предпринимателя», – цитирует пресс-служба администрации ялтинского депутата Юрия Ломенко, который курирует данные работы.

По его словам, территорию выровняют, заасфальтируют или выложат плиткой. Зону отдыха планируют разместить на деревянном покрытии. По всей набережной проведут новое современное освещение, а камни, валуны и скалы, находящиеся в воде, украсят при помощи лазерной подсветки. Также, уверяет депутат, появятся зоны для прогулок, будут установлены скамейки, везде появятся перила. Кроме того, будет проведен ремонт всех бун с обустройством на них спусков в море.

«Хочу обратить внимание на то, что строительные и ремонтные работы будут проводиться до того момента, пока в республике официально не закончится режим самоизоляции. Как только он завершится, мы остановим работы и продолжим их уже осенью», – сказал Ломенко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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